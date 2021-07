Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Ausgelöster Heimrauchmelder

Schermbeck (ots)

Heute Morgen wurden die Löschzüge Schermbeck und Altschermbeck um 06:00 Uhr zur Weseler Straße alarmiert. Hier hatte laut erster Meldung ein Heimrauchmelder ausgelöst.

Nach erneuter Rücksprache mit der Polizei befand sich die Einsatzstelle jedoch an der Maassenstraße. Hier hatte tatsächlich in einer Unterkunft ein Heimrauchmelder ausgelöst. Der entsprechende Bereich wurde von den Einsatzkräften erkundet. Nachdem keine Feststellung gemacht werden konnte, wurde die Anlage zurück gestellt. Das Objekt wurde an den Betreiber übergeben.

Für die Feuerwehr endete der Einsatz gegen 06:20 Uhr.

