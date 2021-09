Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Einbruch in Tankstelle

Täter entwenden Zigaretten

Geldern (ots)

Vermutlich durch eine eingeschlagene Scheibe gelangten in der Zeit von Sonntag (12.09.2021), 21:00 Uhr bis Montag (13.09.2021), 05:30 Uhr unbekannte Täter in die Geschäftsräume einer Tankstelle an der Burgstraße.

Sie entwendeten Zigaretten und Bargeld und flüchteten schließlich in unbekannte Richtung.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cp)

