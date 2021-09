Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar-Neulouisendorf - 16-jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Kalkar-Neulouisendorf (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden kam es am Sonntag (12.089.2021) gegen 18:00 Uhr auf der Kreuzung Loefsche Straße / Neulouisendorfer Straße.

Ein 16-jähriger Junge aus Bedburg-Hau befuhr nach ersten Erkenntnissen mit seinem Fahrrad die Loefsche Straße aus Richtung Römerstraße kommend. An der Kreuzung überquerte der 16-Jährige die vorfahrtberechtigte Neulouisendorfer Straße und kollidierte hierbei mit dem VW eines 43-jährigen Uedemers, der die Neulouisendorfer Straße in Richtung B67 unterwegs war. Der43-Jährige versuchte noch auszuweichen und prallte im Anschluss in den Gartenzaun eines angrenzenden Grundstücks.

Der 16-Jährige wurde bei dem Unfall schwer, jedoch glücklicherweise nicht lebensgefährlich verletzt und durch einen Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (cp)

