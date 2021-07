Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim - Nach Sachbeschädigung in Gewahrsam

Durmersheim (ots)

Mit Strafverfahren müssen sich seit Mittwochfrüh zwei Männer auseinandersetzen. Das Duo war gegen 3.30 Uhr durch eine Polizeistreife aus Rastatt ertappt worden, wie es in der Poststraße ein Fahrzeug beschädigte. Während einer der beiden erheblich alkoholisierten Tatverdächtigen in die Obhut von Angehörigen übergeben werden konnte, musste der Enddreißiger mit seinen ebenfalls über zwei Promille in polizeiliche Obhut. Dabei beleidigte er die Beamten, was ihm eine weitere Anzeige erbrachte. Ihn und seinen nur wenige Jahre jüngeren Kumpan erwartet nun Post von der Staatsanwaltschaft.

