Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Wie kam es zum Zusammenstoß?

Borgentreich (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen kam es am Donnerstag, 18. November, in Borgentreich. Unklar ist bisher allerdings der genaue Unfallhergang, weshalb die Polizei um Hinweise bittet.

Der Unfall hat sich um 11.20 Uhr in der Emmerkertorstraße ereignet. Ein blauer Ford Fiesta ist gegen einen grauen VW Polo geprallt. Personen wurden nicht verletzt, der Gesamtschaden dürfte bei rund 3.000 Euro liegen.

Womöglich ist der Ford auf den VW aufgefahren, als dieser in Höhe der Hausnummer 10 nach links abbiegen wollte, aber verkehrsbedingt anhalten und warten musste. Aber auch andere Varianten des Unfallhergangs werden zurzeit durch die Ermittler des Verkehrskommissariates geprüft. Daher werden mögliche Zeugen gebeten, sich mit der Polizei in Höxter unter Telefon 05271/962-0 in Verbindung zu setzen. /nig

