Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Vettelschoß (ots)

Am Samstagabend kam es zur Kollision zweier Pkw an der Kreuzung in Vettelschoß - Willscheid-Kaufstraße. Der Geschädigte befuhr die bevorrechtigte Straße aus Richtung Vettelschoß kommend in Fahrtrichtung Kalenborn, als ein Pkw, der von der Kaufstraße auf die L 252 abbiegen wollte, dessen Vorfahrt missachtete. Das verursachende Fahrzeug, ein VW Up, hielt kurz an und setzte seine Fahrt fort. Die Polizei konnte anhand von Zeugenangaben ein verdächtiges Fahrzeug in Unkel ermitteln, die weiteren Ermittlungen zu dem flüchtigen Fahrzeugführer dauern an.

