Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung an Pkw

Vettelschoß (ots)

Am späten Samstagabend kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw in der Kalenborner Straße in Vettelschoß. Der Beschuldigte schlug ein Rücklicht kaputt und demolierte die Motorhaube. Die Ermittlungen der Polizei im Hinblick eines vagen Tatverdachtes dauern.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell