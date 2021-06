Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Streit um unbezahltes Feuerzeug - Frau schlägt Tankstellenangestellter ins Gesicht

Nieder-Olm (ots)

Am Donnerstagnachmittag schlug eine 22-Jährige einer Tankstellenangestellten ins Gesicht, nachdem sie zuvor ein Feuerzeug nicht bezahlen wollte. Die 23-jährige Geschädigte arbeitet als Angestellte an einer Tankstelle in Nieder-Olm. Die Frau wollte dort zunächst ein Feuerzeug kaufen, als sie ohne ersichtlichen Grund anfängt laut herumzuschreien und auf den Verkaufstresen zu schlagen. Plötzlich lief sie ohne zu zahlen aus dem Gebäude. Die Tankstellenmitarbeiterin eilte ihr hinterher und konnte die Frau einholen. Nach einiger Diskussion händigte diese das Feuerzeug aus und schlug der Geschädigten anschließend unvermittelt mit einer halb befüllten Bierdose gegen die Schläfe. Durch Zeugen konnte die Täterin von der Angestellten abgehalten werden. Die 23-Jährige wurde durch die Tat leicht verletzt.

