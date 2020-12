Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 21. Dezember 2020:

WolfenbüttelWolfenbüttel (ots)

Schladen: Heckscheibe eines Autos eingeschlagen

Samstag, 19.12.2020, 18:00 Uhr, bis Sonntag, 20.12.2020, 09:35 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde von bislang unbekannten Tätern die Heckscheibe eines zum Parken in Schladen, Am Weinberg, abgestellten PKW Citroen, Berlingo, eingeschlagen. Ersten Angaben zufolge wurde aus dem Fahrzeug nichts entwendet. Zum entstandenen Sachschaden können noch keine Angabe gemacht werden. Hinweise an die Polizei in Schladen unter 05335 / 929660

