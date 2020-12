Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad 19.12.2020 - 20.12.2020, 09.00 Uhr

Salzgitter- BadSalzgitter- Bad (ots)

Glätteunfall

Eine 28-jährige Fahrzeugführerin kam am Samstagmorgen gegen 10:40 auf der Engeroder Straße mit ihrem Pkw aufgrund winterglatter Straßenverhältnisse von der Fahrbahn ab. Der Pkw landete auf dem Dach im dortigen Straßengraben. Die Fahrzeugführerin wurde hierbei verletzt und von dem eingesetzten Rettungswagen dem Krankenhaus zugeführt. Die ebenfalls im Pkw befindliche 1-jährige Tochter der Pkw-Führerin blieb unverletzt.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Auf einem Parkplatz des dortigen Pflegezentrums auf der Straße Hinter dem Salze wurde durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer ein geparkter, weißer Opel Corsa beschädigt. Der mögliche Tatzeitraum erstreckt sich von Freitag 13:00 Uhr bis 20 Uhr. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Salzgitter- Bad unter 05341-8250.

Quarantäneverstoß/ Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Durch den KOD der Stadt Salzgitter wurde am Samstagabend die Einhaltung einer Quarantäne-Anordnung einer positiv auf Covid19 getesteten Person durchgeführt. Der 23-jähriger Mann war nicht zu Hause aufhältig und verstieß somit gegen die Auflagen des Gesundheitsamtes. Kurz darauf wurde dieser durch die Polizei in seinem Pkw auf der Straße Hinter dem Salze angetroffen und kontrolliert. Neben dem Verstoß gegen das Infektionsgesetz wurde durch die eingesetzten Beamten festgestellt, dass der Beschuldigte den Pkw unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt hatte. Entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet und eine Blutprobenentnahme angeordnet. Um ein erhöhtes Ansteckungsrisiko für die Beamten trotz angelegter Schutzausstattung auszuschließen, musste der Beschuldigte hierfür mit einem dafür vorbereiteten Rettungswagen in das hiesige Klinikum transportiert werden.

