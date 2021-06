Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Weisenau, 69-Jähriger bei Streit verletzt, Kriminalpolizei ermittelt

Mainz-Weisenau (ots)

Mittwoch, 23.06.2021, 23:17 Uhr

Am späten Mittwochabend wird ein 69-jähriger Mann, mit einer Stichverletzung im Bereich des Oberkörpers in einem Mainzer Krankenhaus vorstellig. Nach derzeitigem Kenntnisstand hielt sich der Mann kurz zuvor in einer Lokalität im Stadtteil Mainz-Weisenau auf. Im Laufe des Abends kam es zum Streit mit einem 38-Jährigen, der im Verdacht steht, dem Mann die Verletzung zugefügt zu haben. Die Untersuchung im Krankenhaus ergab, dass die Verletzung des Mannes nicht lebensgefährlich ist. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar, die Mainzer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell