Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 290621-490: Mehrere Personen greifen 14-Jährigen an

Bergneustadt (ots)

In der Breslauer Straße kam es am Mittwochabend (28. Juni) zu einer Schlägerei. Ein 14-Jähriger wurde dabei leicht verletzt.

Der 14-Jährige hatte in den Räumlichkeiten eines Imbisses an einer Abschlussfeier teilgenommen. Als er nach draußen an die frische Luft ging, beobachtete er einen Streit zwischen einem Mädchen und einem jungen Mann gekommen. Als der 14-Jährige dem Mädchen helfen wollte, kam es zu Handgreiflichkeiten zwischen ihm und dem unbekannten Mann. Plötzlich traten drei bis vier weitere Personen hinzu, die auf den 14-Jährigen einschlugen. Erst als andere die Angreifer zurückhielten, gelang dem 14-Jährigen die Flucht.

Nach Angaben des 14-Jährigen und der anderen anwesenden Gäste der Feierlichkeit, gehörten die Angreifer nicht zu ihren Gästen, sondern waren älter.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell