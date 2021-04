POL-PDNR: Nachtrag zu: Unfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Nachtrag zu: Unfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Weyerbusch L276 (ots)

Pressenachtrag:

PI Altenkirchen: Am Freitag, den 23.04.2021, ereignete sich um 16:35 Uhr auf der L276, von Leuscheid in Richtung Weyerbusch, ein Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Motorradfahrer. Zunächst hatte ein Langholztransporter die kurvenreiche Strecke durch den Wald befahren. Als der 60jährige Fahrer plötzlich Qualm vom Motorraum kommend feststellte, stoppte er sein LKW-Gespann. Am Motor war eine Undichtigkeit aufgetreten, wodurch das Öl auf die heißen Teile des Auspuffs spritzte und anschließend auf die Fahrbahn lief. Der 54jährige Krad-Fahrer aus dem Oberbergischen Kreis war mit seinem Bekannten auf einer Motorradtour unterwegs. Am Ende einer langen Gerade, eingangs einer Linkskurve, geriet der Krad-Fahrer auf die frische Ölspur, verlor die Kontrolle über seine Maschine und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Motorradfahrer und seine BMW blieben auf dem Waldboden zwischen abgesägten Baumstümpfen liegen. Noch während der LKW-Fahrer nach der Beschädigung und dessen Ausmaß schaute, kam es zu dem Unfall des Motorrades. Die L267 war von 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr vollgesperrt. Durch den alarmierten Rettungshubschrauber wurde der schwer verletzte Motorradfahrer in ein Kölner Krankenhaus geflogen.

