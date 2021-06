Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 270621-487 Junger Motorradfahrer schwerverletzt mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen

Morsbach, K43 (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es heute gegen 14:00 Uhr auf der K43 (Birkener Straße) bei Stockshöhe. Ein 17-Jähriger Bedburger war mit seinem Motorrad in Richtung Morsbach unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve kam der Motorradfahrer nach links in den Gegenverkehr. Ein entgegenkommender Autofahrer, ein 75-jähriger Morsbacher, sah das Motorrad herannahen und bremste seinen VW Caddy ab. Nachdem sein Pkw bereits stand, prallte der Motorradfahrer frontal in den stehenden Pkw.

Bei dem Unfall zog er sich schwerste Verletzungen zu. Nach notärztlicher Versorgung vor Ort flog ihn ein Rettungshubschrauber in eine Kölner Klinik. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Straße war für die Unfallaufnahme bis etwa 16:50 Uhr gesperrt.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell