Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 270621-486: PTB-Waffen haben bei Siegesfeiern nichts zu suchen

Gummersbach (ots)

Mit einer PTB-Waffe hat ein 36-jähriger Gummersbacher am späten Samstagabend (26. Juni) in die Luft geschossen. Die Polizei stellte die Waffe sicher. Nach dem Sieg der italienischen Mannschaft im EM-Achtelfinale kam es im Bereich des Bahnhofs Dieringhausen zu einer spontanen Siegesfeier mit zahlreichen Teilnehmern. Ein 36-jähriger Gummersbacher, mit italienischer Staatsangehörigkeit, schoss etwas abseits der Menschenmenge zweimal mit seiner PTB-Waffe in die Luft. Die Polizei stellte die Waffe sicher und fertigte eine Strafanzeige. Der 36-Jährige, sowie die übrigen Teilnehmer der Siegesfeier verhielten sich während der polizeilichen Maßnahme und danach friedlich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell