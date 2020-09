Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Audi RS 6 gestohlen

Seevetal/Horst (ots)

In der Straße Am Holzscheunenberg haben Diebe in der Zeit zwischen dem 06. und 10. September 2020 einen grauen Audi RS 6 Avant gestohlen. Der Wagen mit dem Kennzeichen WL-CE 324 stand in einem Carport auf einem Privatgrundstück. Vermutlich überlisteten die Diebe das Funkschließsystem, um den Wagen zu starten.

Der Wert des Fahrzeugs liegt bei rund 80.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Seevetal, Telefon 04105 6200.

