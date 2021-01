Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Giftköder in Köhlen/Geestland ausgelegt

CuxhavenCuxhaven (ots)

Geestland/Köhlen. Ein(e) bislang unbekannte(r) Täter(in) hat wahrscheinlich am Donnerstagabend (07.01.2021) im Ortsteil Köhlen vergiftete Köder für Haustiere ausgelegt. Nach ersten Ermittlungen handelt es sich mutmaßlich um Rattengift, welches unter Feuchtfutter gemischt worden war. Der so präparierte Köder wurde auf einem Kanaldeckel in der Straße "Im Stegen" gefunden. Eine 38-Jährige aus Köhlen konnte nicht mehr verhindern, dass ihre Tiere den Köder gefressen haben, so dass eine Katze und zwei Hunde noch in der Nacht tiermedizinisch behandelt werden mussten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Geestland (04743-9280) entgegen.

