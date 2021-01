POL-CUX: Unfall mit Leichtverletztem auf der A27+++Betrunkener "Falschfahrer" auf der A 27+++Randalierer in Cuxhaven

Polizeiinspektion Cuxhaven

Hagen im Bremischen/Loxstedt/A 27. Am Donnerstag (07.01.2021), gegen 17:10 Uhr, kam es auf der A 27, zwischen den Anschlussstellen Hagen i. B. und Stotel zu einem Verkehrsunfall, bei dem der 46-jährige Unfallverursacher leicht verletzt wurde. Ein Pkw mit Anhänger befuhr die Autobahn in Fahrtrichtung Cuxhaven. Unmittelbar dahinter befuhr der 46-jährige Bremerhavener dieselbe Fahrspur. Dieser schätzte die gefahrene Geschwindigkeit des vorausfahrenden Gespannes des 42-jährigen Mannes aus der Gemeinde Wurster Nordseeküste falsch ein und fuhr auf diesen auf. Der Anhänger des Gespannes wurde dabei vom Zugfahrzeug gerissen, schleuderte über die gesamte Fahrbahn und kam schließlich umgekippt quer auf dem Hauptfahrstreifen zum Liegen. Der leicht verletzte Verursacher wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Für die Unfallaufnahme und den Abtransport des nicht mehr fahrbereiten Pkw des Bremerhaveners, sowie des Anhängers wurde eine halbseitige Sperrung eingerichtet.

Geestland/A27. Am Freitagmorgen (08.01.2021), gegen 03:40 Uhr, wurde ein sog. "Falschfahrer" auf der A 27 gemeldet, der den Überholfahrstreifen entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung auf der Richtungsfahrbahn Walsrode befuhr. Mindestens ein anderer Verkehrsteilnehmen (39-jähriger Cuxhavener) wurde dabei konkret gefährdet und musste über den Standstreifen ausweichen. Der 52-jährige Verursacher aus der Gemeinde Loxstedt konnte durch Beamte des Polizeikommissariats Geestland an der Anschlussstelle Debstedt gestellt werden. Der Loxstedter stand derart unter dem Einfluss alkoholischer Getränke, dass nicht mal ein Atemalkoholtest geleistet werden konnte. Zudem war der nunmehr Beschuldigte nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, da ihm diese bereits gerichtlich entzogen wurde. Dem Verursacher wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem muss sich dieser nun für seine Verfehlungen verantworten. Weitere Zeugen oder Gefährdete werden gebeten sich bei der Polizei in Geestland (04743-9280) zu melden.

Cuxhaven. Ebenfalls am Freitagmorgen (08.01.2021), gegen 04:30 Uhr, versuchten Kollegen des Einsatz- und Streifendienstes der Polizeiinspektion Cuxhaven einen 18-jährigen Cuxhavener im Bereich "Grüner Weg" zur Räson zu bringen. Dieser war in erheblichem Maße alkoholisiert und randalierte vor Ort. Doch auch das Einschreiten der eingesetzten Beamten brachte den Heranwachsenden zunächst nicht dazu, sich zu beruhigen. Da nichts Anderes mehr half, wurde der Randalierer in Gewahrsam genommen und kann nun unter polizeilicher Aufsicht ausnüchtern. Bisher sind elf Fälle von Sachbeschädigungen an Kfz angezeigt worden, die dem nunmehr Beschuldigten zugeordnet werden.

