Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 280621-488: Einbruch schlugen Fenster ein

Wiehl (ots)

In ein Firmengebäude in der Straße "Am Faulenberg" im Industriegebiet Wiehl-Bomig sind am Montag (28. Juni) gegen 00.55 Uhr Kriminelle eingebrochen.

Die Täter schoben an mehreren Fenstern die Rollläden hoch und schlugen die Scheiben ein. So gelangten sie ins Gebäude. Dort suchten sie nach Wertgegenständen und stahlen Bargeld, eine Geldkassette, einen Laptop und einen Computer. Nach nur wenigen Minuten verließen sie den Tatort und flüchteten in unbekannte Richtung.

Hinweise zu verdächtigen Personen, Kennzeichen oder Fahrzeugen bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell