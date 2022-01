Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Trunkenheitsfahrt endet im Garten- Zeugen halten Fahrer auf

Enger (ots)

(sls) Am späten Freitagabend (28.1.) wurden Bewohner am Minden-Weseler Weg durch einen lauten Knall auf einen Unfall aufmerksam gemacht. Gegen 22.10 Uhr befuhr ein 40-Jähriger aus Spenge mit einem weißen Mercedes Kombi den Minden-Weseler Weg in Richtung Enger. Kurz vor der Hausnummer 175 verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei überfuhr er zunächst einen Leitpfosten und schleuderte weiter in den anliegenden Garten. Von dort aus fuhr er weiter durch den anliegenden Vorgarten und kam letztendlich am Ende des Gartens zum Stehen. Die hinzukommenden Bewohner bemerkten, dass der 40-Jährige noch versuchte mit dem Mercedes wegzufahren, was aufgrund der Beschädigungen am Fahrzeug nicht mehr möglich war. Der Fahrer stieg aus und beabsichtigte sich zu Fuß von der Unfallstelle zu entfernen. Ein aufmerksamer Anwohner konnte ihn bis zum Eintreffen der Polizeibeamten noch aufhalten. Bei der Unfallaufnahme konnten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch, sowie einen schwankenden Gang und eine undeutliche Aussprache beim Spengeraner feststellen. Im Rahmen der ärztlichen Überprüfung in einem Bünder Krankenhaus wurde dem 40-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Neben einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss muss sich der Fahrer auch wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten. Er war nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell