Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Grundstückmauer beschädigt- Fahrzeugführer flüchtet

Bünde (ots)

(sls) Am späten Samstagabend (29.1.) wurden Polizeibeamte zu einem Unfall an der Wirtsheide in Bünde gerufen. Nach ersten Ermittlungen befuhr der Fahrer eines silbernen BMW die Wirtsheide aus Richtung Holzhauser Straße kommen in Richtung Gerhardt-Hauptmann Straße. Beim Abbiegen nach links in die Von-Schütz-Straße schleuderte der BMW nach rechts von der Fahrbahn und kollidierte mit der dortigen Grundstücksmauer. Nach Aussagen der Zeugen befanden sich zu diesem Zeitpunkt eine weibliche und eine männliche Person als Insassen im Fahrzeug. Am Steuer habe zum Unfallzeitpunkt die Frau gesessen. Beide Insassen stiegen aus dem Fahrzeug aus, begutachten augenscheinlich den Schaden und ließen sich anschließend von einem weiteren Fahrzeug von der Unfallstelle abholen. Bei der anschließenden Ermittlungen an der Halterschrift konnten beide Fahrzeuginsassen angetroffen werden. Es besteht der Verdacht, dass eine 34-Jährige aus Bünde das Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt geführt hat. Die von den Zeugen angegebene genaue Personenbeschreibung von beiden Insassen, passte mit den angetroffenen Personen überein. Bei der 34-Jährigen verlief ein durchgeführter Alco-Test deutlich positiv. Ihr wurden mit staatsanwaltschaftlicher Anordnung zwei Blutproben entnommen und der Führerschein vorläufig sichergestellt. Der verunfallte BMW war nicht mehr fahrbereit und wurde für die weiteren Ermittlungen sichergestellt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 7.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell