Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrskommissariat ermittelt nach Unfall- Zeugen gesucht

Löhne (ots)

(sls) Am Montagnachmittag (31.1.) kam es in Löhne im Kreuzungsbereich Lübbecker Straße Ecke Steinstraße zu einem Verkehrsunfall. Die ersten Ermittlungen am Unfallort ergaben, dass gegen 15.15 Uhr ein 88-Jähriger aus Löhne mit seinem grauen Mercedes die Steinstraße in Richtung Lübbecker Straße fuhr. Im Kreuzungsbereich beabsichtigte er nach rechts einzubiegen. Zum selben Zeitpunkt befand sich auf der Lübbecker Straße in Fahrtrichtung Innenstadt ein 59-Jähriger mit seiner DAF Sattelzugmaschine. Der Löhner beabsichtigte den Kreuzungsbereich in Richtung Löhne zu überqueren.

Der Mercedes-Fahrer gab gegenüber den Beamten an, dass er zunächst bei Rotlicht an der Steinstraße gewartet habe. Als diese dann auf Grünlicht umschaltete sei er nach rechts abgebogen. Dann kam plötzlich von links der Sattelzug-Fahrer und beide Fahrzeuge stießen zusammen. Der 59-Jährige gab ebenfalls an, dass er die Einmündung bei Grünlicht passierte und plötzlich von rechts der Mercedes kam. Beim Zusammenstoß wurde der Mercedes vorne links und die Sattelzugmaschine hinten rechts beschädigt. Da die anschließend durchgeführte Überprüfung der Ampelanlage keine Unregelmäßigkeiten aufzeigte ist das Verkehrskommissariat auf der Suche nach Zeugen. Wer war zum Unfallzeitpunkt an der Kreuzung und kann Angaben zum Unfall oder auch Ampelschaltung machen? Sie erreichen das Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 05221-8880.

