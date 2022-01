Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen: Drei Leichtverletzte nach Zimmerbrand

Ludwigsburg (ots)

Eine im Schlafzimmer einer Wohnung im Brunnenhof in Schwieberdingen vergessene, brennende Kerze hat am frühen Dienstagmorgen gegen 03:30 Uhr für einen Feuerwehreinsatz geführt. Eine Anwohnerin hatte sich mit ihren beiden Kindern schlafen gelegt und die Kerze brennen lassen. Sie bemerkte den entstandenen Brand selbst und alarmierte die Feuerwehr. Die Feuerwehren aus Schwieberdingen und Markgröningen waren mit 41 Einsatzkräften schnell vor Ort und löschten die Flammen. Die 42-Jährige und ihre beiden Kinder wurden vom Rettungsdienst mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

