Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

Am Montag zwischen 08:30 Uhr und 16:40 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Mühlgasse in Renningen ein. Indem sie zunächst die Hauseingangstür und im Anschluss zwei Wohnungstüren aufhebelten gelangten sie in die Wohnräume und entwendeten mehrere Uhren sowie einen größeren Bargeldbetrag. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeiposten Renningen, Tel. 07159 8045-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell