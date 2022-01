Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Montag zwischen 07:30 Uhr und 16:20 Uhr ereignete sich in der Neckarstraße in Oßweil eine Unfallflucht. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker streifte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen am Fahrbahnrand abgestellten Hyundai. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, nimmt Hinweise entgegen.

