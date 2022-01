Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwerer Verkehrsunfall in Sersheim

Ludwigsburg (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache kam am Montag gegen 18:15 Uhr der 53-jährige Fahrer eines Opel Astra auf der Landestraße 1125 nach links von der Fahrbahn ab, als er von Großsachsenheim in Richtung Sersheim unterwegs war. Er kam erst etwa 90 Meter weiter auf dem Feld zum Stehen, nachdem er eine Böschung durchkreuzt hatte. Der 53-Jährige sowie seine 54-jährige Beifahrerin zogen sich Verletzungen zu, wurden vor Ort von Rettungsdienst und Notarzt versorgt und anschließend in umliegende Krankenhäuser gebracht. Am Opel entstand Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Die Fahrbahn musste zur Bergung des PKW, die durch den Besitzer des Feldes mit einem Traktor unterstützt wurde, bis etwa 19:30 Uhr gesperrt werden. Die Feuerwehr Sersheim war mit zwei Fahrzeugen und zwölf Wehrleuten im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell