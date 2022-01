Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Heilbronn und Polizeipräsidium Ludwigsburg: 37-jähriger Tatverdächtiger nach Raub auf 62-jährigen Mann in Bietigheim-Bissingen in Haft

Ludwigsburg (ots)

Beamte des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen haben am Sonntag einen 37-jährigen Tatverdächtigen festgenommen, der gegen 00:10 Uhr einen 62-jährigen am Bahnhof Bietigheim-Bissingen beraubt haben soll. Der Tatverdächtige soll im Bereich der Schließfächer an den 62-Jährigen herangetreten sein, diesen zunächst nach Zigaretten gefragt und dann mehrmals auf ihn eingeschlagen haben. Anschließend soll der Tatverdächtige den Geldbeutel des 62-Jährigen aus dessen Hosentasche gerissen und entwendet haben. Unweit des Tatorts konnten zwischenzeitlich alarmierte Polizeibeamte den Tatverdächtigen in einem leerstehenden Gebäude feststellen und widerstandslos festnehmen. In dem Gebäude stellten die Polizisten Beweismittel sicher. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn wurde der 37-Jährige am Montag einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt, der Haftbefehl erlassen und den Tatverdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt eingewiesen hat.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell