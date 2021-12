Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211201 - 1440 Frankfurt-Fechenheim: Taschendiebstahl in Straßenbahn

Frankfurt (ots)

(dr) Am gestrigen Dienstagnachmittag, den 30. November 2021, kam es in einer Straßenbahn auf der Hanauer Landstraße zu einem Taschendiebstahl, bei dem ein unbekannter Mann die Geldbörse einer Rollstuhlfahrerin erbeutete.

Gegen 16:20 Uhr befand sich die 48-jährige Geschädigte zusammen mit ihrem Sohn in einer Straßenbahn der Linie 11, welche aus Alt-Fechenheim kommend in westlicher Richtung unterwegs war. Zu diesem Zeitpunkt war ihre Handtasche an ihrem Rollstuhl befestigt. Offenbar trat in einem unbeobachteten Moment ein Taschendieb an sie heran und entwendete ihr die Geldbörse aus der Handtasche. An der Haltestelle "Mainkur" bemerkte der Sohn, dass die Tasche seiner Mutter geöffnet war. Der Unbekannte, welcher die Geldbörse in der Hand hielt und vom Sohn entdeckt wurde, verließ nun fluchtartig die Straßenbahn. Letztlich konnte der Mann mit seiner Beute, einer braunen Geldbörse der Marke "MCM", in der sich rund 1.800 Euro Bargeld sowie diverse persönliche Dokumente der Geschädigten befanden, entkommen.

Täterbeschreibung: Männlich, 170 bis 180 cm groß, schlanke Figur, leicht nach Innen abweichende dunkelbraune Augen; Bekleidung: schwarze Jacke, schwarzer Kapuzenpullover, blaue Jeans schwarze Schuhe.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu dem Diebesgut und / oder dem unbekannten Täter werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 069/755 11800 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell