Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211201 - 1438 Frankfurt-Sachsenhausen: Einbrecher flüchtet

Frankfurt (ots)

(dr) Ein bislang unbekannter Mann hat sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (01. Dezember 2021) unrechtmäßig Zutritt zu einem Lagerraum des Sozialrathauses in Sachsenhausen verschafft.

Als am Mittwochmorgen der dortige Hausmeister und ein Haustechniker für eine Überprüfung die Kellerräume des Gebäudes in der Paradiesgasse aufsuchten, entdeckten sie den Eindringling. Dieser hatte sich zuvor offenbar auf die Suche nach Wertsachen begeben und dabei noch dreister Weise in einen Flur des Kellers uriniert. Der Ertappte nahm kurzum seine Beine in die Hand. Der Haustechniker eilte ihm noch in Richtung Mainufer hinterher. Mit einer offenbar gestohlenen Taschenlampe schlug der Flüchtige wenig später in die Richtung seines Verfolgers und konnte sich letztlich absetzen.

Personenbeschreibung:

Männlich, circa 185 bis 190 cm groß, Vollbart, schwarze Haare, südeuropäisches Erscheinungsbild. Der Unbekannte soll dunkel gekleidet gewesen sein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell