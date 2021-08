Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Lkw musste mit Kran geborgen werden - 87-Jähriger betrogen - Unfallfluchten - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Lkw musste mit Kran geborgen werden

Beim Wenden seines Fahrzeuges rutschte der Lkw eines 56-Jährigen am Donnerstagabend gegen 23 Uhr auf der Kreisstraße 3239 zwischen Reichenbach und Bernhardsdorf von der Fahrbahn, wobei die Zugmaschine parallel zum Graben stand und lediglich vom Anhänger auf der Straße gehalten wurde. Da die Gefahr bestand, dass der Lkw umkippt wurde zur Bergung ein Kran angefordert, welcher den Sattelzug wieder auf die Straße hob.

Abtsgmünd: Wildunfall

Rund 5000 Euro Sachschaden entstand am Donnerstagmorgen kurz vor 6 Uhr, als ein 54-Jähriger auf der Kreisstraße 3327 zwischen Reichertshofen und Hohenstadt ein die Fahrbahn querendes Reh erfasste. Das Tier flüchtete nach dem Anprall in den angrenzenden Wald; der Fahrzeuglenker blieb unverletzt.

Ellwangen: Parkrempler

Eine 20-Jährige verursachte am Donnerstagmittag kurz nach 14 Uhr einen Sachschaden von rund 2000 Euro, als sie mit ihrem Pkw BMW beim Ausparken einen im Mühlgraben abgestellten Pkw Audi beschädigte.

Lorch: 87-Jähriger betrogen

Eine Unbekannte rief am Donnerstagmittag gegen 12.20 Uhr einen 87-Jährigen an und gab sich ihm gegenüber als Mitarbeiterin einer Bank aus. Die Anruferin erzählte dem Senior, dass eine unbekannte Person versucht hatte, vom Konto des 87-Jährigen 4000 Euro abzuheben und dass sie selbst als Bankangestellte dies verhindert habe. Während des längeren Telefonats erklärte die Anruferin, dass zur Vermeidung weiterer unrechtmäßiger Abhebungen ein Kollege von ihr bei dem Senior vorbeikommen wird und dass dieser ihm seine Geldkarte und die dazugehörige PIN übergeben sollte. Tatsächlich erschien gegen 13.30 Uhr ein Mann an der Haustür, dem dann auch die Bankkarte ausgehändigt wurde. Nachdem der Unbekannte wieder gegangen war, rief die angebliche Bankmitarbeiterin noch einmal an und verwickelte den 87-Jährigen in ein ca. 45-minütiges Gespräch. In dieser Zeit hob der Unbekannte mit der Geldkarte in Plüderhausen 2000 Euro ab.

Der Abholer der Geldkarte wurde wie folgt beschrieben: männlich, ca. 25 Jahre, ca. 170cm groß, kurze Haare, graue Jacke, braun/graue Hose, sprach Deutsch mit leicht schwäbischem Akzent.

Hinweise erbittet der Polizeiposten Lorch unter der Rufnummer 07172 / 7315

In diesem Zusammenhang gilt:

Geben Sie unbekannten Anrufern niemals persönliche Daten preis.

Wenn Ihre Hausbank anruft, rufen Sie generell zurück. Verwenden Sie hierbei nie die vom Anrufer mitgeteilte oder angezeigte Telefonnummer, sondern immer die Ihnen bekannte Rufnummer.

Geben Sie niemals Ihre Kreditkartendaten, Debitkartennummern, TAN-Nummern oder Passwörter an fremde Personen heraus. Auch nicht gegenüber Ihrem Bankberater.

Heubach: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte zwischen Sonntagmorgen 6 Uhr und Dienstagmorgen 6 Uhr einen Sachschaden von rund 1500 Euro, als er einen Ford beschädigte, der in diesem Zeitraum in der Götzenbachstraße abgestellt war. Hinweise auf den Verursacher, bei dem es sich um einen weißen/hellgrauen Pkw oder Lkw handeln dürfte, nimmt der Polizeiposten Heubach, Tel.: 07173/8776 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht II

Auf rund 5000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein ebenfalls unbekannter Pkw-Lenker zwischen Mittwochabend 22.15 Uhr und Donnerstagmorgen 5.50 Uhr verursachte, als er beim Wenden oder Rückwärtsfahren einen am Fahrbahnrand der Ziegelbergstraße abgestellten Mercedes Benz beschädigte. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

