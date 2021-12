Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211201 - 1439 Frankfurt-Nordend: Sachbeschädigung an Kirchentür

Frankfurt (ots)

(dr) Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag (30. November 2021), in der Zeit zwischen 22.30 Uhr und 9.40 Uhr, eine Holztür an einer Kirche in der Eckenheimer Landstraße mit weißer Farbe beschmiert und an diesem ein ca. 50 x 40 cm großes Pentagramm hinterlassen. Die Frankfurter Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich beim 3. Polizeirevier unter der Rufnummer 069/755 10300 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

