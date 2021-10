Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 19. Oktober 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: versuchter Raubüberfall auf Discounter

Montag, 18.10.2021, gegen 19:30 Uhr

Ein versuchter Raubüberfall auf einen Discounter in der Wendessener Straße in Wolfenbüttel scheiterte am Montagabend. Demnach bedrohte ein bislang unbekannter Täter die 56-jährige Kassiererin des Discounters mit einem offensichtlichen Küchenmesser und rief etwas in unbekannter Sprache. Die Kassiererin wandte sich jedoch vom Täter ab und begab sich in Richtung eines weiteren Mitarbeiters des Discounters. Daraufhin flüchtete der Täter ohne Beute in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Unbekannten mit mehreren Funkstreifenwagen verlief negativ. Beschreibung des Täters: männlich, zirka 25 Jahre alt, kräftige Statur, zirka 165 cm groß, kurze schwarze Haare, dunkle Augen, bekleidet mit schwarzer Hose, schwarzer Kapuzenjacke sowie dunkelgrauem Strickpullover, trug bei Tatausführung eine blaue OP-Maske. Hinweise an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0.

Cremlingen: Diebstahl von Geldbörsen

Montag, 18.10.2021, gegen 10:00 Uhr

Am Montagvormittag ereigneten sich in zwei Discountern in Cremlingen, Im Moorbusche, zwei Diebstähle in nahezu gleicher Tatbegehungsweise. In beiden Fällen wurde offenbar in einem unbeobachteten Moment jeweils die Geldbörse aus den jeweiligen Handtaschen der Geschädigten während des Einkaufens entwendet. Neben Bargeld erbeuteten der oder die Täter auch diverse persönliche Papiere und Bankkarten. Zum entstandenen Schaden können derzeit noch keine genauen Angaben gemacht werden. Hinweise: 05331 / 933-0.

Schöppenstedt: Brand eines Reifenlagers

Dienstag, 19.10.2021, gegen 03:15 Uhr

Am frühen Dienstagmorgen wurden den Einsatzkräften von Polizei und Feuerwehr der Brand eines als Reifenlager genutzten Gebäudes in Schöppenstedt, Schwarzer Weg, gemeldet. Die Feuerwehr unternahm mit einer Vielzahl an Einsatzkräften Löscharbeiten bis in den Vormittag hinein. Aufgrund der immensen Rauchentwicklung mussten mehrere Straßen rund um den Brandort für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Auch die Anwohner wurden aus diesem Grund aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu haben. Die Spezialisten der Polizei haben die Ermittlungen zur Feststellung der Brandursache aufgenommen. Zum entstandenen Sachschaden können derzeit keine Angaben gemacht werden. Personen sind nicht verletzt worden.

