Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Montag, 18. Oktober 2021:

Salzgitter (ots)

Salzgitter: Einbrüche

Sonntag, 17.10.2021

Unbekannte Täter drangen am Sonntag, zwischen 18:40 Uhr und 19:20 Uhr, über einen Wintergarten und nach Aufbrechen einer Tür in ein Einfamilienhaus in Salzgitter Lebenstedt, Sterntaler, ein. Im Inneren des Einfamilienhauses wurden die Räumlichkeiten offensichtlich nach Wertvollem durchsucht. Der entstandene Schaden wird auf rund 2600 Euro geschätzt. Im annähernd gleichen Tatzeitraum versuchten unbekannte Täter ebenfalls über den Wintergarten und Aufbrechen einer Tür in ein weiteres Einfamilienhaus in der Erich-Ollenhauer-Straße zu gelangen. Dieses scheiterte jedoch an der gesicherten Tür. Hier wird der entstandene Schaden auf zirka 1000 Euro geschätzt. Ein Tatzusammenhang kann nicht ausgeschlossen werden. Hinweise: 05341 / 1897-0.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell