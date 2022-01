Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: Möglicherweise Kinder oder Jugendliche für Scheunenbrand verantwortlich - Kriminalpolizei sucht weiter nach Zeugen

Bei ihren Ermittlungen zur möglichen Ursache des Brandes eine Scheune mit Pferdestall, in der Rosenstraße in Möglingen, bei dem am 11. Dezember vergangenen Jahres ein Pferd verendet und Sachschaden im oberen sechsstelligen Bereich entstanden war, schließt die Kriminalpolizei Ludwigsburg nunmehr nicht mehr aus, dass Kinder oder Jugendliche für diesen Brand verantwortlich sein könnten. Im Dezember war es im Gemeindegebiet zu mehreren kleineren Bränden gekommen, die mitunter durch die Verwendung von Feuerwerkskörpern mutmaßlich durch Kinder oder Jugendliche verursacht worden waren. Die Kriminalpolizei Ludwigsburg, Tel. 0800 1100225, bittet weiterhin um sachdienliche Hinweise.

