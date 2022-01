Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim: Zwei Postfahrzeuge beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Auf einem Parkplatz in der Weinstraße in Besigheim wurden im Zeitraum zwischen Freitag 14:00 Uhr und Montag 07:45 Uhr zwei Transporter der Deutschen Post beschädigt. Die bislang unbekannten Täter rissen jeweils den linken Außenspiegel an den Fahrzeugen ab. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.600 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Besigheim, Tel. 07143 40508-0, ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen sich zu melden.

