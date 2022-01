Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Pleidelsheim: Einbruch in Pleidelsheimer Gartengrundstück

Ludwigsburg (ots)

Nach einem Einbruch, der bereits am Montag (27.12.2021) zwischen 17:00 Uhr und 17:40 Uhr in Pleidelsheim verübt wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Im Pleidelsheimer Wald hebelte ein bislang unbekannter Täter zunächst ein Gartentor auf und verschaffte sich so Zutritt zum Gartengrundstück. Auf dem Grundstück entwendete er fünf LED-Lampen sowie sechs Solarpanele. Der entstandene Sachschaden sowie die Höhe des Diebesgutes können noch nicht beziffert werden. Zeugen die Verdächtiges beobachtet haben, wenden sich bitte unter Tel. 07141 64378-0 an den Polizeiposten Freiberg am Neckar.

