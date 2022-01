Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Motorradfahrer gestürzt und schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Schwere Verletzungen hat sich ein 45-Jähriger Motorradfahrer am Sonntag gegen 11:50 Uhr bei einem Unfall auf der L 1125 im Bereich Vaihingen an der Enz zugezogen. "Im Mühlkanal" in Richtung Einmündungsbereich zur B 10 kam er mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts an der Bremsanlage seines Motorrads in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er im angrenzenden Grünstreifen stürzte. Der 49-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An seiner Maschine entstand Sachschaden in Höhe von etwa 9.000 Euro.

