Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Ludwigsburg (ots)

In einer augenscheinlich massiven psychischen Ausnahmesituation befand sich ein 22-jähriger Mann, mit dem es Polizeibeamte am Sonntagabend in Leonberg-Eltingen zu tun hatten. Er sollte gegen 20:50 Uhr aufgrund seines Zustandes zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht werden. Dabei beleidigte er die eingesetzten Polizisten, schlug und trat nach ihnen und bespuckte sie und Passanten. Er musste zu Boden gebracht und gefesselt wurden und wurde anschließend mit einer Spuckschutzhaube versehen ins Krankenhaus gefahren. Hier setzte er seine Widerstandhandlungen, Bedrohungen und Beleidigungen fort, die er jetzt auch gegen das Klinikpersonal richtete. Letztlich wurde er von der Polizei begleitet in eine psychiatrische Einrichtung überstellt.

