Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Audi beschädigt

Ludwigsburg (ots)

An mehreren Stellen verbeult und mit beschädigter Heckscheibe hat ein Autofahrer am Sonntagabend seinen Audi A5 Sportback vorgefunden, den er zwischen Freitag 22:00 Uhr und Sonntag 17:30 Uhr auf einem Parkplatz gegenüber der Agip-Tankstelle in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße abgestellt hatte. Der der einen unbekannten Täter verursachte Sachschaden beläuft sich auf etwa 8.500 Euro. Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, bittet um Hinweise.

