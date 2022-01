Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zigarettenautomat aufgesprengt

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich in der Silvesternacht wurde in der Karl-Haußmann-Straße von unbekannten Tätern ein Zigarettenautomat mit einem Feuerwerkskörper aufgesprengt und eine noch unbekannte Anzahl von Zigaretten und Bargeld entwendet. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18 5353, in Verbindung zu setzen.

