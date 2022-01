Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Unbekannter Täter beschädigt vier Autos

Ludwigsburg (ots)

Insgesamt vier Fahrzeuge wurden am Neujahrsmorgen zwischen 01.00 Uhr und 09.30 Uhr durch bislang unbekannte Täterschaft in der Schillerstraße in Herrenberg beschädigt. Bei einem VW Golf und einem Ford Focus lief der Täter über das Fahrzeug und drückte die Frontscheibe ein bzw. riss die Antenne und den Heckscheibenwischer des Fahrzeugs ab. An einem Opel Agila und einer Mercedes C-Klasse wurde jeweils ein Außenspiegel aus der Verankerung gerissen. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 27080, in Verbindung zu setzen.

