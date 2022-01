Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Mötzingen: Einbruch in Einfamilienhaus

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagabend im Zeitraum zwischen 17.30 Uhr und 19.40 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus am östlichen Ortsrand von Mötzingen ein. Indem sie die Terrassentüre aufhebelten gelangten sie in das Objekt und entwendeten im Anschluss Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro. Eine sofortige Fahndung mit drei Streifenwagen verlief erfolglos.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell