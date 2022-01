Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB A81 Ehningen: Fahrzeug kommt von der Fahrbahn ab und überschlägt sich

Ludwigsburg (ots)

Am Neujahrstag gegen 14:00 Uhr kam eine 70-Jährige Seat-Lenkerin auf der Autobahn 81, zwischen den Anschlussstellen Hildrizhausen und Gärtringen, in Fahrtrichtung Singen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke, sowie einem Wildfangzaun. Im weiteren Verlauf überschlug sich das Fahrzeug und blieb anschließend auf dem Dach neben der Autobahn liegen. Die Feuerwehr Ehningen war mit drei Fahrzeugen und 30 Wehrleuten vor Ort und befreite die Dame aus dem Fahrzeug, ehe diese mit schweren Verletzungen durch einen Rettungshubschrauber in ein naheliegendes Klinikum verbracht wurde. Die Richtungsfahrbahn nach Singen musste zur Landung des Rettungshubschraubers für circa 30 Minuten voll gesperrt werden. Der Seat der 70-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Fahrzeug und der Leitplanke, sowie dem Wildfangzaun entstand ein Gesamtschaden von circa 6.000 Euro. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg war mit zwei Streifenbesatzungen vor Ort. Unterstützt wurde der Einsatz durch ein Fahrzeug des Rettungsdienstes und einem Notarztwagen. Zur Reinigung der Fahrbahn musste die Autobahnmeisterei Herrenberg den rechten Fahrstreifen, sowie die Beschleunigungsspur, bis 17:25 Uhr sperren. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern noch an. Aufgrund des Verdachts der Einnahme von Medikamenten wurde eine Blutentnahme bei der Fahrzeuglenkerin veranlasst und der Führerschein einbehalten.

