Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Verletzter Fußgänger bei Abbiegeunfall

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Freitagabend gegen 19.30 Uhr kam es in der Niederhofenstraße zu einer Kollision zwischen einem Pkw VW Lupo und einem Fußgänger. Die 26-jährige Fahrzeug-Lenkerin befuhr hierbei die Niederhofenstraße in östliche Richtung und wollte dieser nach links in Richtung Renninger Straße folgen. In Höhe zur Einmündung in die Riedstraße kam es zum Zusammenstoß mit dem 62-jährigen Fußgänger, der die Fahrbahn überqueren wollte. Der leicht verletzte Fußgänger wurde zur Untersuchung durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Ein Sachschaden entstand nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell