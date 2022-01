Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Zwei Verletzte nach Kollision

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten kam es am Freitagmittag gegen 12.45 Uhr in der Siemensstraße in Gerlingen, als eine 78-jährige Mazda-Fahrerin aus dem Parkplatzgelände eines Supermarktes in die Siemensstraße einfahren wollte. Hierbei übersah sie den von links kommenden, bevorrechtigten 35-jährigen Lenker eines Pkw Mercedes, weshalb es zur Kollision der Fahrzeuge kam. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Mercedes zur Seite geschleudert und prallte hierbei noch gegen eine Parkbank, welche ebenfalls beschädigt wurde. Im Mercedes wurden die 30-jährige Beifahrerin sowie ein 4-jähriges Kind, welches in einem Kindersitz gesichert war, jeweils leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 11.000 Euro. Der Mazda musste abgeschleppt werden.

