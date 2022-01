Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Löchgau: Auffahrunfall aufgrund tiefstehender Sonne

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag gegen 09.15 Uhr befuhr ein 70-jähriger Ford-Lenker die Besigheimer Straße in Löchgau. Aufgrund der tiefstehenden Sonne konnte er nichts mehr sehen, bremste sein Fahrzeug bis zum Stillstand ab und schaltete die Warnblinkanlage ein. Vermutlich ebenfalls aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah ein folgender 50-jähriger VW-Lenker den stehenden Ford und fuhr diesem auf. Verletzt wurde durch glücklicherweise niemand. An beiden Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von insgesamt 19.000 Euro.

