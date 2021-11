Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: "Sicherheit durch Sichtbarkeit": Infostand am kommenden Donnerstag am Scharn

Minden (ots)

Im Rahmen eines Termines mit dem Seniorenbeirat der Stadt Minden wird die hiesige Kreispolizeibehörde am Donnerstag, 18. November den Bürgerinnen und Bürgern in der Mindener Fußgängerzone ein kostenloses Beratungsangebot zum Thema "Sicherheit durch Sichtbarkeit" machen. Dazu können Interessierte die Verkehrssicherheitsberater der Polizei in der Zeit von 14.30 bis 16 Uhr am Scharn in der Bäckerstraße aufsuchen. Voranmeldungen sind nicht erforderlich.

Dabei steht die Vermittlung der besonderen Risiken für Passanten und Radfahrende im Straßenverkehr zur dunklen Jahreszeit im Vordergrund. So sind die sogenannten "schwächeren" Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer bei Dämmerung oder Dunkelheit oftmals durch ihre dunkle Bekleidung für andere Menschen schlecht erkennbar. Hier setzt das Konzept der Verkehrssicherheitsberater der Polizei an. Dazu zeigen die Beamten auch, wie man mit einfachen Mitteln das Risiko eines Unfalls vermindern kann.

Weitere Hinweise zum Thema finden sich unter: https://minden-luebbecke.polizei.nrw/artikel/sichtbarkeit-bringt-sicherheit

