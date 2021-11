Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbruch in NP-Markt beschäftigt Polizei

Bad Oeynhausen (ots)

Unbekannte sind am Samstagabend in den NP-Markt in der Mindener Straße eingebrochen. Dazu suchte man offenbar gegen 21 Uhr das Gelände des Verbrauchermarktes auf und öffnete gewaltsam eine Tür.

Bei Betreten der Räumlichkeiten löste daraufhin um kurz nach 21 Uhr die Alarmanlage des Marktes aus, woraufhin die Täterschaft mutmaßlich das Gebäude kurz darauf wieder verließ. Ob Beute gemacht werden konnte, ist Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen.

Wer verdächtige Personen oder möglicherweise benutzte Fahrzeuge im Umfeld des NP-Marktes bemerkt hat, der wird gebeten, sich unter Telefon bei den Ermittlern (0571) 88660 zu melden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell