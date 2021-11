Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autofahrer verstirbt nach Alleinunfall

Hille (ots) (ots)

Am Samstag, 13.11.2021, gegen 19.30 Uhr, befuhr ein 62-jähriger Lübbecker mit einem Opel die Lübbecker Straße in Richtung Hille. Zwischen den Ortschaften Haddenhausen und Rothenuffeln geriet das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr den Seitenstreifen und prallte an einen Baum. Bis zum Eintreffen des Notarztes kümmerten sich Ersthelfer um den Fahrer. Trotz intensivmedizinischer Versorgung verstarb er aber noch am Unfallort.

Die Lübbecker Straße war für den Zeitraum der Unfallaufnahmen etwa 1 1/2 Stunden gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

