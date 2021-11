Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: PKW schleudert gegen Grundstücksmauer

Bad Oeynhausen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall unter Beteiligung zweier Pkws ist am Donnerstag in Werste ein PKW gegen eine Grundstücksmauer geschleudert. Der Fahrer (72) musste mit offenbar leichteren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Zuvor hatte der Löhner um kurz nach 14 Uhr mit einem Ford Fiesta die Werster Straße befahren und wollte den Angaben zufolge nach links in die Ringstraße abbiegen. Dazu verlangsamte er nach Zeugenangaben seine Fahrt. Als er abbog, kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Ford Mondeo eines anderen Löhners (61). Durch die Wucht des Zusammenstoßes schleuderte der Kleinwagen des 72-Jährigen gegen eine Grundstücksmauer an der Ecke zur Gohfelder Straße. Das Auto des 61-Jährigen kam auf einer Grünfläche zum Stillstand. Beide Fahrer hatten mit Bremsmanövern noch versucht den Zusammenstoß zu vermeiden.

Nach einer Erstversorgung wurde der Mann mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus Bad Oeynhausen gebracht. Der Mondeo-Fahrer blieb unverletzt. Da der Ford Fiesta nicht mehr fahrbereit war, forderte man einen Abschleppwagen für dessen Transport an.

